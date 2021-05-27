Крушение вертолета во Флориде: число погибших возросло до четырех

Вертолет с четырьмя членами экипажа на борту упал недалеко от аэропорта города Лисберг

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Число погибших в результате крушения вертолета в американском штате Флорида возросло до четырех, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Orlando Sentinel.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Вертолет с четырьмя членами экипажа на борту упал недалеко от аэропорта города Лисберг. Местные СМИ сообщали, что вертолет выполнял полет в рамках учений.

Сейчас официальные лица сообщают, что были найдены тела четырех погибших.

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