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Виды Стамбула. Мост через пролив Босфор

Пролив Босфор перекрыт из-за аварии на танкере с нефтью

© photo: Sputnik / Антон Денисов
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Танкер, груженый нефтью, перекрыл движение по проливу Босфор в обе стороны из-за поломки рулевого управления

ТБЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Движение по проливу Босфор в Стамбуле остановлено из-за аварии потерявшего управление танкера, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV в пятницу.

Танкер RAVA с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникей и был остановлен за 300 метров до берега срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны.

Сейчас танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны.

 

Теги:
Стамбул, Турция

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