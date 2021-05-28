Пролив Босфор перекрыт из-за аварии на танкере с нефтью

Танкер, груженый нефтью, перекрыл движение по проливу Босфор в обе стороны из-за поломки рулевого управления

ТБЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Движение по проливу Босфор в Стамбуле остановлено из-за аварии потерявшего управление танкера, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV в пятницу.

Танкер RAVA с грузом нефти из-за поломки рулевого управления начал дрейфовать в сторону берега в районе квартала Еникей и был остановлен за 300 метров до берега срочно прибывшими к месту происшествия буксирами береговой охраны.

Сейчас танкер перекрыл движение по Босфору в обе стороны.