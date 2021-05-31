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Постановка Тарзан в Нью-Йорке

Легендарный Тарзан погиб при крушении самолета в США

© AFP / PAUL HAWTHORNE
Происшествия
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Известный киноактер находился на борту легкомоторного самолета Cessna вместе с супругой. Кроме них в самолете было еще пять человек. Все погибли

ТБИЛИСИ, 31 мая – Sputnik. Американский музыкант и киноактер Джозеф Лара, известный по роли Тарзана в телесериале "Тарзан: История приключений", стал жертвой крушения небольшого легкомоторного самолета в штате Теннесси, сообщает местная газета The Tennessean со ссылкой на заявление властей.

Накануне при падении самолета Cessna C501 в озеро близ города Нэшвилл погибли семь человек. В их числе был и Джо Лара, а также его супруга, диетолог Гвен.

Актер Джозеф Лара (Джо Лара), сыгравший Тарзана
© AFP / KEVIN WINTER
Актер Джозеф Лара (Джо Лара), сыгравший Тарзана

По информации Федерального управления гражданской авиации (FAA), ни один пассажир на борту не имел права управлять самолетом, в том числе Лара. Артист ранее стал обладателем лицензии пилота, однако с 2017 года не предоставил новые медицинские данные.

Джозеф Лара (Joseph Lara) исполнил роль Тарзана в телефильме "Тарзан на Манхэттене" (1989) и в последующем телесериале "Тарзан: Героические приключения" (1996). Он также снялся во многих боевиках, среди которых "Стальная граница" (1995), "Американский киборг: Стальной воин" (1993) и "Боеголовка" (1996). В 2002 году он оставил актерскую карьеру, чтобы сконцентрироваться на карьере в кантри-музыке.

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