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Пандемия коронавируса СOVID 19 - похороны жертв заболевания в Багдаде, Ирак

"Черная плесень" зафиксирована и в Ираке – погибли не менее двух человек

© AP Photo / Anmar Khalil
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Ранее случаи "черной плесени" были зафиксированы и в Индии, причем в еще большем количестве – почти девять тысяч

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грибковое заболевание мукормикоз, известное также как "черная плесень", унесло жизни не менее двух человек в провинции Ди-Кар на юге Ирака, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rudaw.

"В городе Насирия было зафиксировано четыре случая заражения черной плесенью и два случая смерти. Оба этих случая связаны с осложнениями, вызванными заболеванием коронавирусной инфекцией", – приводит канал слова представителя местного департамента здравоохранения Аммара аль-Замили.

Ранее власти Индии сообщили об обнаружении в стране более 8,8 тысячи заболевших мукормикозом, или "черной плесенью" – так называется осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Также сообщалось о нескольких случаях заболевания аспергиллезом, или "белой плесенью". Несколько пациентов были инфицированы грибками обоих видов, а также появилась новая "желтая плесень", которая у человека встречается впервые.

Пандемия коронавируса - Индия
© AP Photo / Altaf Qadri
Желтая, черная, белая – в Индии у переболевшего COVID-19 обнаружили все три вида плесени

Мукормикоз – это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог.

Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

Как указывают специалисты, "черная плесень" стала стремительно распространяться после массового лечения от COVID-19, поскольку с вирусом борются стероидами, которые могут подавлять иммунную систему и открывать путь для грибка.

Теги:
Ирак, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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