Более 30 человек погибло при столкновении поездов в Пакистане

Поезд сошел с рельсов в провинции Синд, а затем в него врезался второй поезд, несколько человек находятся под обломками

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В результате столкновении двух поездов на юге Пакистана погибли по меньшей мере 30 человек, сообщает местный телеканал ARY News.

По информации вещателя, два экспресса столкнулись между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд. Как заявил представитель железных дорог, один поезд врезался в сошедший с рельсов второй поезд.

Представитель местной власти, комиссар округа Усман Абдулла подтвердил, что при столкновении погибло не менее 30 пассажиров, и добавил, что еще несколько человек находятся под обломками.

На место прибыли полиция и спасатели. После столкновения в этом районе было приостановлено движение поездов.