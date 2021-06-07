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Сотрудники полиции Пакистана

Более 30 человек погибло при столкновении поездов в Пакистане

© photo: Sputnik / Абид Мажар
Происшествия
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Поезд сошел с рельсов в провинции Синд, а затем в него врезался второй поезд, несколько человек находятся под обломками

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В результате столкновении двух поездов на юге Пакистана погибли по меньшей мере 30 человек, сообщает местный телеканал ARY News.

По информации вещателя, два экспресса столкнулись между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд. Как заявил представитель железных дорог, один поезд врезался в сошедший с рельсов второй поезд.

Сход поезда с рельсов в египетской провинции Кальюбия
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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Представитель местной власти, комиссар округа Усман Абдулла подтвердил, что при столкновении погибло не менее 30 пассажиров, и добавил, что еще несколько человек находятся под обломками.

На место прибыли полиция и спасатели. После столкновения в этом районе было приостановлено движение поездов.

Теги:
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