Четыре месяца тюрьмы за пощечину: ударивший Макрона получил срок

ТБИЛИСИ, 10 июн – Sputnik. Суд приговорил Дамьена Тареля, давшего президенту Франции Эммануэлю Макрону пощечину, к четырем месяцам лишения свободы, сообщил французский канал BFMTV.

Макрон во вторник 8 июня после посещения лицея в департаменте Дром вышел к местным жителям. Один из мужчин взял президента за руку и дал ему пощечину. После произошедшего нападавший был задержан, как и человек, который снимал происходящее на видео. Оба были взяты под стражу.

На суде мужчина также признался, что за несколько дней до инцидента планировал бросить в Макрона яйцо или торт с кремом, но передумал.

Объясняя свою мотивацию, Таррель сказал, что "Макрон представляет упадок страны".

Прокуратура требовала наказать Тареля 18-ю месяцами заключения. По решению суда мужчина должен будет отправиться отбывать наказание сразу после оглашения приговора.

Суд также постановил, что в течение двух лет осужденный обязан работать или проходить обучение, а также получать психологическую помощь и не совершать новых правонарушений. Также суд запретил Тарелю иметь оружие на протяжении пяти лет, занимать государственные должности в течение такого же периода.

Кроме того, на три года напавший на президента Франции лишен гражданских прав. Сейчас у его защиты и прокурора есть десять дней, чтобы оспорить вердикт.