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Fransa prezidenti Emmanuel Makron, arxiv şəkli

Четыре месяца тюрьмы за пощечину: ударивший Макрона получил срок

© AP Photo / Roman Koksarov
Происшествия
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Сторона обвинения требовала для Тареля более суровое наказание за совершенное – 18 месяцев заключения

ТБИЛИСИ, 10 июн – Sputnik. Суд приговорил Дамьена Тареля, давшего президенту Франции Эммануэлю Макрону пощечину, к четырем месяцам лишения свободы, сообщил французский канал BFMTV.

Макрон во вторник 8 июня после посещения лицея в департаменте Дром вышел к местным жителям. Один из мужчин взял президента за руку и дал ему пощечину. После произошедшего нападавший был задержан, как и человек, который снимал происходящее на видео. Оба были взяты под стражу.

На суде мужчина также признался, что за несколько дней до инцидента планировал бросить в Макрона яйцо или торт с кремом, но передумал.

Объясняя свою мотивацию, Таррель сказал, что "Макрон представляет упадок страны".

Избранный президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / Lionel Bonaventure
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Прокуратура требовала наказать Тареля 18-ю месяцами заключения. По решению суда мужчина должен будет отправиться отбывать наказание сразу после оглашения приговора.

Суд также постановил, что в течение двух лет осужденный обязан работать или проходить обучение, а также получать психологическую помощь и не совершать новых правонарушений. Также суд запретил Тарелю иметь оружие на протяжении пяти лет, занимать государственные должности в течение такого же периода.

Кроме того, на три года напавший на президента Франции лишен гражданских прав. Сейчас у его защиты и прокурора есть десять дней, чтобы оспорить вердикт.

Теги:
Эммануэль Макрон, Франция

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