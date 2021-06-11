Наказание за "смертельный забег" понесут почти три десятка чиновников Китая

Как сообщают СМИ, в Китае привлекут к ответственности 27 чиновников после трагедии с гибелью спортсменов на марафоне.

ТБИЛИСИ, 11 июн – Sputnik. Наказание за трагедию на ультрамарафоне в китайской провинции Ганьсу понесут 27 государственных чиновников, сообщило издание "Жэньминь жибао".

Как отмечается, во время проверки были установлены лица, ответственные за трагические события на спортивном мероприятии, включая 27 чиновников – их в соответствии с законом привлекут к ответственности, передает Sputnik Беларусь.

Ультрамарафонский забег на 100 километров по пересеченной горной местности начался утром 22 мая у города Байинь. Ближе к обеду на высокогорном участке марафона погода резко изменилась – усилился ветер, начался град и ледяной дождь. В результате часть спортсменов сошла с дистанции, еще часть – пропала без вести, на их поиски были отправлены спасатели.

Из 172 бегунов, участвовавших в марафоне, погиб 21, тело последнего атлета нашли спустя сутки.