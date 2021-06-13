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Машина скорой помощи в Китае

Утечка газа на рынке в Китае привела к взрыву и гибели 11 человек

© AFP / RYAD KRAMDI
Происшествия
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Несмотря на ранний час, на рынке было много покупателей, а также работали закусочные, где завтракали люди

ТБИЛИСИ, 13 июн - Sputnik. При взрыве на рынке в китайском городе Шиянь (провинция Хубэй, Центральный Китай) погибли 11 человек, а 133 пострадали , сообщает Центральное телевидение Китая.

Сильный взрыв прогремел в воскресенье рано утром на продуктовом рынке. Несмотря на ранний час, там было много покупателей, а также работали закусочные, где завтракали люди.
Тбилиси Энерджи - муниципальная служба газа
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси предотвращен взрыв газа в одном из жилых домов

В результате взрыва разрушено здание рынка, в окрестных домах выбиты стекла, также разрушены торговые киоски.

По данным телеканала, спасатели достали из-под завалов 144 человека - все они были госпитализированы. Из них 37 человек находятся в критическом состоянии, 11 человек погибли от полученных травм.

По предварительной версии, причиной ЧП могла стать утечка газа. Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.

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Теги:
Взрыв газа, газ, Китай

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