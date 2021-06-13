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Стрельба под Римом: среди раненых - дети

© CC0 / Pixabay/djedj
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210613/252008933/Strelba-pod-Rimom-sredi-ranennykh---deti.html

Стрелявший скрылся с места происшествия, его заблокировали в доме сотрудники правоохранительных органов, ведутся переговоры

ТБИЛИСИ, 13 июн - Sputnik. Неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице в итальянском городе Ардеа под Римом, сообщает местный телеканал RaiNews24.

Американская полиция , Лос Анджелес , США
© AP Photo / Damian Dovarganes
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В результате инцидента пострадали три человека, в том числе пожилой мужчина и двое детей. Ряд местных СМИ сообщает, они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, где впоследствии мужчина скончался.

Предполагается, что инцидент произошел в результате ссоры, а стрелявший - отец детей.

По последним данным, стрелявший забаррикадировался в одном из домов. Его блокировали правоохранители, ведутся переговоры.

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