Стрельба под Римом: среди раненых - дети

ТБИЛИСИ, 13 июн - Sputnik. Неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице в итальянском городе Ардеа под Римом, сообщает местный телеканал RaiNews24.
В результате инцидента пострадали три человека, в том числе пожилой мужчина и двое детей. Ряд местных СМИ сообщает, они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, где впоследствии мужчина скончался.
Предполагается, что инцидент произошел в результате ссоры, а стрелявший - отец детей.
По последним данным, стрелявший забаррикадировался в одном из домов. Его блокировали правоохранители, ведутся переговоры.