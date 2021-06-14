Машина въехала в зрителей на гонках в Австралии: есть жертвы

Автомобиль превысил скорость и въехал в группу зрителей прямо у гоночной трассы, сообщает местная полиция

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Автомашина въехала в зрителей прямо на гонках в пустынном районе на севере Австралии – в результате ЧП один человек погиб, двое сильно пострадали, сообщают местные правоохранители.

По информации полиции, автомобиль превысил скорость и въехал в группу зрителей у гоночной трассы.

"Полиция Северной территории вызывает свидетелей аварии, в результате которой один человек погиб, а двое других получили ранения во время гонки по бездорожью Finke Desert Race", – сказано в заявлении на сайте полиции.

На месте происшествия скончался 60-летний зритель гонок. Мужчину за 50 лет с серьезными травмами доставили в больницу в Алис-Спрингс, женщина-водитель машины получила легкие ранения.

Место ЧП было оцеплено, всех зрителей тут же вывели. В данное время идет расследование.

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