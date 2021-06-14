Опасные гонки: в Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей – десятки людей пострадали

Инцидент произошел в населенном пункте Фабенсе: восемь человек были госпитализированы, трое из них получили тяжелые травмы

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях в американском штате Техасе (округ Эль-Пасо) – в результате ЧП 29 человек пострадали, сообщает местный телеканал KVIA ABC-7 News со ссылкой на офис шерифа.

Инцидент произошел в населенном пункте Фабенсе: восемь человек были госпитализированы, трое из них получили тяжелые травмы.

"Предварительное расследование показало, что одна из машин по неизвестным причинам выехала за пределы грязевого трека и пробила ограждение. Три других автомобиля также были повреждены в результате первой аварии", – говорится в заявлении шерифа округа.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.