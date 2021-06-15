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Полиция США на месте ЧП

Покупатель в США застрелил кассира за требование надеть маску

© AP Photo / David Zalubowski
Происшествия
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В результате перестрелки с охранником магазина он также получил ранения и сейчас находится в больнице

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Спор о ношении маски в магазине американского штата Джорджия привел к стрельбе, в результате которой один человек погиб и еще двое пострадали, сообщает РИА Новости.

Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США
© AP Photo / David Zalubowski
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По данным полиции, подозреваемый зашел в продуктовый магазин, на кассе у него разгорелся спор с кассиром относительно ношения маски. Тогда подозреваемый достал оружие и выстрелил в кассира, который скончался в больнице.

Затем огонь открыл охранник магазина, бывший сотрудник правоохранительных органов. Между ним и подозреваемым началась перестрелка. В результате оба были доставлены в больницу с ранениями. Как отмечает полиция, охранник находится в стабильном состоянии.

"Спор был из-за маски. Я не знаю, были ли они (подозреваемый и кассир – ред.) в масках или нет. Носить маски или нет, у людей сейчас разное мнение насчет этого. Сейчас это больной вопрос", - заявила на пресс-конференции глава полиции округа Мэлоди Мэддокс.

По факту стрельбы ведется расследование. По заявлению Мэддокс, обвинения в убийстве против подозреваемого находятся на рассмотрении.

Теги:
Перестрелка, США, полиция

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