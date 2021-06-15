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Машина полиции штата Алабама

Стрельба на заводе: в Алабаме мужчина убил своих коллег

© AFP / ELIJAH NOUVELAGE
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Трагедия случилась на предприятии по производству пожарных гидрантов. Открывший стрельбу скрылся с места происшествия на автомобиле

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Сотрудник американского завода в штате Алабама открыл огонь по своим коллегам – в результате инцидента погибли два человека, двое получили ранения, сообщает местный портал AL.com со ссылкой на правоохранителей.

Полиция США на месте ЧП
© AP Photo / David Zalubowski
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Трагедия случилась в ночь на вторник на предприятии по производству пожарных гидрантов Mueller в городе Альбервиль. Как отмечается, открывший стрельбу скрылся с места происшествия на автомобиле.

Что касается раненых, то двое пострадавших были госпитализированы. Между тем следователи пытаются установить личность и местонахождение стрелявшего. Мотив злоумышленника также не известен.

"По неизвестной причине сотрудник предприятия начал стрелять в своих коллег. В настоящее время делается все возможное, чтобы найти виновного", – цитирует портал слова главы полиции города Джеми Смита.

По информации издания портала, завод занимается производством пожарных гидрантов для мирового рынка. В штате завода около 400 сотрудников.

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