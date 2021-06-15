Поезд врезался в жилые дома в Мексике

Два локомотива и 12 вагонов перевернулись на 4 дома, в результате чего три человека получили ранения и один погиб

ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Три человека пострадали и один погиб в результате крушения грузового поезда на западе Мексики в штате Халиско, сообщила служба гражданской защиты штата.

"Идут работы на месте крушения поезда из 108 вагонов в Сан-Исидро-Масатепек, муниципалитет Тала. 2 локомотива и 12 вагонов перевернулись на 4 дома, в результате чего три человека получили ранения и один скончался", – говорится в сообщении в блоге спасателей в Twitter, передает РИА Новости.

В службе гражданской защиты уточнили, что сотрудники разбирают завалы, чтобы извлечь тело погибшего местного жителя.