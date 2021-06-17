Беспорядки в Берлине: десятки полицейских пострадали в столкновении с леворадикалами

Полицейские пытались выселить радикалов из заброшенного дома, а нападавшие применили пиротехнику и огнетушители

ТБИЛИСИ, 17 июня – Sputnik. Более двух десятков полицейских пострадали в столкновениях с леворадикалами в Берлине, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

"Более 20 коллег пострадали, они остаются на службе. Нападавшие применили пиротехнику и огнетушители", — заявили в ведомстве.

Отмечается, что правоохранители пытались выселить радикалов из заброшенного дома.

Примечательно, что такие же стычки произошли и накануне, ранения получили более 60 силовиков, в протестах участвовали более 200 человек. Злоумышленники подожгли самодельные баррикады и забрасывали полицию камнями с крыш соседних зданий. В результате беспорядков один человек был задержан.

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