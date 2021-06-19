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Крушение самолёта Л-410 в Кузбассе

Четыре человека погибли при жесткой посадке самолета в России

© photo: Sputnik
Происшествия
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Темы:
Новости из России (1686)
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Еще четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 11 – в состоянии средней тяжести. Всего на борту самолета находились 19 человек

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области, в результате чего погибли четыре человека, сообщает РИА Новости.

По данным врача Кемеровского областного центра медицины катастроф Евгения Чернова, погибли два инструктора-парашютиста и два пилота. Всего на борту самолета находились 19 человек – 17 пассажиров и два члена экипажа.

Причиной крушения, по информации Западносибирской транспортной прокуратуры, стал отказ одного из двигателей, в результате чего при заходе на посадку самолет зацепил деревья.

На месте посадки самолета создан оперативный штаб. Там находится первый заместитель губернатора Кемеровской области, заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам безопасности и правопорядка, министр здравоохранения региона.

Темы:
Новости из России (1686)

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