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Склад пиротехники горит в Москве

В Москве крупный пожар – горит склад пиротехники

© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210619/252072379/V-Moskve-krupnyy-pozhar--gorit-sklad-pirotekhniki.html

Площадь пожара – 500 квадратных метров, в результате чего возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти, тушить его вылетела авиация

ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Крупный пожар начался на складе пиротехники в Москве в районе Лужников, сообщает РИА Новости.

Склад пиротехники горит в Москве
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Склад пиротехники горит в Москве

За два километра слышны громкие хлопки, в небо поднимается черный дым, в котором видны проблески салютов.

Представитель экстренных служб рассказал агентству, что пострадавших нет, площадь пожара — 500 квадратных метров, на место вылетел вертолет.

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Публикация от Felix Bukhteev (@fbukhteev)

Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара.

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