В Москве крупный пожар – горит склад пиротехники

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Площадь пожара – 500 квадратных метров, в результате чего возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти, тушить его вылетела авиация
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Крупный пожар начался на складе пиротехники в Москве в районе Лужников, сообщает РИА Новости.
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photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
Склад пиротехники горит в Москве
За два километра слышны громкие хлопки, в небо поднимается черный дым, в котором видны проблески салютов.
Представитель экстренных служб рассказал агентству, что пострадавших нет, площадь пожара — 500 квадратных метров, на место вылетел вертолет.
Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара.