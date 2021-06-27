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Банду выходцев из Армении и Грузии полиция арестовала во Франции

© photo: Sputnik / Сергей Венявский
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В международную преступную организацию входили двенадцать выходцев из Армении и Грузии. Они задержаны во Франции

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Двенадцать выходцев из Грузии и Армении, входивших в эльзасское подразделение международной преступной организации, специализирующейся на всех видах краж, были задержаны в Страсбурге на востоке Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал France3.

После двух лет расследования, проведенного полицейскими Центрального управления общественной безопасности (DDSP) департамента Нижний Рейн и Центральным управлением по борьбе с передвижной преступностью, 21 июня были задержаны 12 человек.

Полиция Италии. Архивное фото
© AFP / Andreas SOLARO
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Согласно коммюнике DDSP, 12 человек - "все выходцы из Грузии и Армении, входящие в эльзасское подразделение международной преступной организации, специализирующейся на всех видах краж".

С 2019 года полицейские департамента Нижний Рейн обнаружили и задержали членов двух групп грузинских грабителей. Совместно с другими группами они совершили более 200 ограблений. Расследование привело стражей порядка к мафиозной организации "Воры в законе", глава которой находился в Страсбурге и руководил эльзасской преступной структурой.

Теги:
Национальная полиция Франции, Франция

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