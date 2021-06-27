Граждане Грузии подрались в критской тюрьме - один из заключенных погиб

В убийстве обвиняется сокамерник погибшего, который также является гражданином Грузии, но причины конфликта не раскрываются

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Гражданин Грузии, отбывавший наказание в тюрьме города Ханья на острове Крит, скончался в камере от полученных ножевых ранений, информацию распространяет посольство Грузии в Греции.

По данным посольства, в убийстве обвиняется сокамерник погибшего, который также является гражданином Грузии.

Изначально информация об инциденте появилась в греческих СМИ 26 июня, после чего консул связался с администрацией тюрьмы города Ханья.

"Получив информацию об инциденте, консул посольства Грузии в Греции побеседовал с главой администрации тюрьмы в городе Ханья, который подтвердил данный факт в частной беседе. Он также сообщил, что семье убитого уже сообщили о смерти гражданина Грузии", - сообщают в посольстве.

Посольство Грузии выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего и готово оказать всяческую помощь. Консул находится на постоянной связи с администрацией тюрьмы.

О причинах конфликта между двумя выходцами из Грузии в сообщении посольства ничего не говорится.

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