23:30 27 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7601
  • 100 RUB4.3639
  • USD3.1489
Поиск
Греческий флаг на смотровой площадке Акрополя

Граждане Грузии подрались в критской тюрьме - один из заключенных погиб

© photo: Sputnik / Vladimir Rodionov
Происшествия
Получить короткую ссылку
8701
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/1b/252142997.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210627/252143000/Grazhdane-Gruzii-podralis-v-Kritskoy-tyurme---odin-iz-zaklyuchennykh-pogib.html

В убийстве обвиняется сокамерник погибшего, который также является гражданином Грузии, но причины конфликта не раскрываются

ТБИЛИСИ, 27 июн — Sputnik. Гражданин Грузии, отбывавший наказание в тюрьме города Ханья на острове Крит, скончался в камере от полученных ножевых ранений, информацию распространяет посольство Грузии в Греции.

По данным посольства, в убийстве обвиняется сокамерник погибшего, который также является гражданином Грузии.

Руки в наручниках
© photo: Sputnik / Сергей Венявский
Банду выходцев из Армении и Грузии полиция арестовала во Франции

Изначально информация об инциденте появилась в греческих СМИ 26 июня, после чего консул связался с администрацией тюрьмы города Ханья.

"Получив информацию об инциденте, консул посольства Грузии в Греции побеседовал с главой администрации тюрьмы в городе Ханья, который подтвердил данный факт в частной беседе. Он также сообщил, что семье убитого уже сообщили о смерти гражданина Грузии", - сообщают в посольстве.

Посольство Грузии выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего и готово оказать всяческую помощь. Консул находится на постоянной связи с администрацией тюрьмы.

О причинах конфликта между двумя выходцами из Грузии в сообщении посольства ничего не говорится.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Тюрьма, Гражданство Грузии, Посольство Грузии в Греции, Греция

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренировки на озере Нури по параканоэ
Изо всех сил: лица с ОВЗ решили научиться гребле в Батуми - фото
Вирусолог об антителах к COVID-19, опасности вакцинации и мутациях коронавируса
Вирусолог об антителах к COVID-19, опасности вакцинации и мутациях коронавируса
Петров пост 2021: календарь питания
Петров пост 2021: календарь питания
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться