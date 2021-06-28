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Город Лондон. Великобритания

В центре Лондона прогремел взрыв - видео страшного пожара

© Flickr / Brian Smithson
Происшествия
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По словам очевидцев, на месте крупного пожара были слышны хлопки, похожие на взрыв

ТБИЛИСИ, 28 июн – Sputnik. Службы ЧС Лондона тушат крупный пожар у станции метро Elephant & Castle, где загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу.

По словам очевидцев, на месте были слышны хлопки, похожие на взрыв.


"Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала #ElephantandCastle. Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте службы в Twitter.

На месте возгорания работают 10 пожарных машин и 70 пожарных.

Как видно на кадрах очевидцев, огромный столб черного дыма возвышается над местом пожара, у самой станции видны языки пламени.

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