Грузинская пара попала в ДТП в Германии и скрылась от полиции

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Немецкие полицейские задержали грузинскую пару, которая на собственном автомобиле врезалась в грузовик и скрылась с места происшествия, сообщает телекомпания Rustavi 2.
В ходе расследования выяснилось, что 27 и 34-летние граждане Грузии находилась в Германии нелегально. У них были фальшивые документы, в том числе и фальшивые ID-карты Словении.
По словам задержанных, они купили этот документ через Интернет за 900 евро и собирались использовать его для легального трудоустройства в Германии.
Другие детали дела пока не известны.
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