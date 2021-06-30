Грузинская пара попала в ДТП в Германии и скрылась от полиции

У задержанных были фальшивые ID-документы, которые они собирались использовать для трудоустройства в Германии

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Немецкие полицейские задержали грузинскую пару, которая на собственном автомобиле врезалась в грузовик и скрылась с места происшествия, сообщает телекомпания Rustavi 2.

В ходе расследования выяснилось, что 27 и 34-летние граждане Грузии находилась в Германии нелегально. У них были фальшивые документы, в том числе и фальшивые ID-карты Словении.

По словам задержанных, они купили этот документ через Интернет за 900 евро и собирались использовать его для легального трудоустройства в Германии.

Другие детали дела пока не известны.

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