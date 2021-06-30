Весь в брата – младшего брата Кокорина задержали за пьяную драку

Только год назад братья Александр и Кирилл Кокорины провели за решеткой за драку в столичной "Кофемании". Выйдя на свободу, Александр не был замечен в скандальных инцидентах, а его младший брат снова взялся за старое

ТБИЛИСИ, 30 июн – Sputnik. Младший брат российского футболиста Александра Кокорина Кирилл Кокорин задержан за пьяную драку в московском кафе.

По информации СМИ, 22-летний Кирилл Кокорин вместе другом Кареном Григоряном пытались пройти в ресторан без QR-кода, свидетельствующего о наличии прививки от коронавируса. Молодых людей не пустили, те вспылили и устроили драку с сотрудниками заведения. По неофициальным данным, оба молодых мужчины были пьяны. В результате потасовки обоих задержали и доставили в полицию.

К слову, Карен Григорян запомнился журналистам тем, что был главным свидетелем по делу Мамаева и братьев Кокориных, которые в 2018 году устроили две драки в центре Москвы. Впрочем недавно он ввязался в одно темное дело: его задержали с фальшивыми деньгами в крупном размере. Григорян признал вину и был отпущен под подписку о невыезде.

© photo: Sputnik / Maxim Blinov Пересмотр приговора футболистам А. Кокорину и П. Мамаеву

Кирилл Кокорин в 2018 году вместе с братом Александром, а также Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким были приговорены к реальным срокам за хулиганство и нанесение побоев главе Минпромторга Денису Паку, гендиректору НАМИ Сергею Гайсину и водителю телеведущей Виталию Соловчуку. Братья Кокорины получили по полтора года. Позже Мосгорсуд отменил апелляционный приговор Кокорину и Мамаеву, после чего огласил новый, согласно которому Кокорину оставили прежний срок в колонии, а его брату Мосгорсуд заменил реальный срок исправительными работам – наказание установлено на срок один год с удержанием 10% от зарплаты.

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