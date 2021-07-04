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Военно-транспортный самолет C-130

Военный самолет разбился на Филиппинах: есть выжившие

© photo: Sputnik / Vladislav Ushakov
Происшествия
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Sputnik Грузия
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По предварительным данным, на борту были 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа

ТБИЛИСИ, 4 июл - Sputnik. По меньшей мере 17 человек погибли в результате крушения филиппинского военного самолета на юго-западе страны, сообщает местный портал Inquirer со ссылкой на министра обороны Филиппин Делфина Лорензану.

Министр также сообщил, что пострадали 40 человек.

Самолет С-130 разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Как заявил начальник штаба вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собехана, самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. Лорензана ранее сообщил, что, по предварительным данным, на борту были 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа.

Теги:
авиакатастрофа, Филлипины

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