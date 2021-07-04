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Ветряные электростанции в Ларнаке

Крупный лесной пожар на Кипре - погибло четыре человека

© photo: Sputnik / Владимир Вяткин
Происшествия
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Sputnik Грузия
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На данный момент площадь пожара составляет около 50 квадратных километров, имеется пять активных огневых фронтов

ТБИЛИСИ, 4 июл – Sputnik. Как минимум четыре человека погибли в результате лесного пожара, ставшего самым сильным за всю историю Республики Кипр. В связи с критичностью ситуации местными властями запрошена помощь из-за границы. Об этом сообщил департамент лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства страны.

Пожар возник в субботу в общине Аракапас и распространился на соседние общины Эптагония, Акапнос, Орас, Мелини, Сикопетрас.

"Ситуация улучшается, но остается чрезвычайно трудной. В связи с критичностью ситуации был задействован специальный национальный план "Гефест" и запрошена помощь для отправки самолетов из-за границы", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы более 70 пожарных машин, 10 цистерн. "С первыми лучами солнца началась работа 11 авиационных средств пожаротушения", - говорится в сообщении.

На данный момент площадь пожара составляет около 50 квадратных километров, имеется пять активных огневых фронтов, передает РИА Новости. Восемь общин были эвакуированы из-за пожара, сообщило Кипрское агентство новостей.

 

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