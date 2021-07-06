Российские спасатели определили место падения самолета Ан-26 на Камчатке

Самолет выполнял рейс Петропавловск-Камчатский – Палана. На борту находились 28 человек

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Спасатели определили место падения в море самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Предположительно, определена точка падения самолета в море", – сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский – Палана, не вышел на плановый сеанс связи. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа.

Работу начала "горячая линия" по вопросам исчезновения Ан-26 на Камчатке. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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