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Самолет с 28 людьми на борту потерпел крушение на Камчатке

© photo: Sputnik / Natalya Seliverstova
Происшествия
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Темы:
Новости из России (1703)
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https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210707/252236227/Samolet-s-28-lyudmi-na-bortu-poterpel-krushenie-na-Kamchatke.html

На борту находились 28 человек – шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Самолет с 22 пассажирами и шестью членами экипажа разбился в девяти километрах от поселка Палана на Камчатке, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, выживших в результате крушения нет.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что спасатели нашли тела шести человек, погибших при крушении самолета. В то же время заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб сообщил, что на месте крушения нашли тела трех погибших, опознать их сложно.

Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился перед маневром при заходе на посадку. Следствие рассматривает несколько версий крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.

На Камчатке в связи с крушением самолета объявлен траур.

Темы:
Новости из России (1703)
Теги:
Крушение Ан-26, Россия

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