Спасатели нашли несколько тел погибших при крушении самолета на Камчатке

На борту находились 28 человек – шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке нашли тела шести человек, сообщает РИА Новости.

Самолет с 22 пассажирами и шестью членами экипажа разбился в девяти километрах от поселка Палана на Камчатке во вторник. По предварительным данным, выживших в результате крушения нет.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что спасатели нашли тела шести человек, погибших при крушении самолета. В то же время заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб сообщил, что на месте крушения нашли тела трех погибших, опознать их сложно.

Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет разбился перед маневром при заходе на посадку. Следствие рассматривает несколько версий крушения: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.

На Камчатке в связи с крушением самолета объявлен траур.