Президента Гаити застрелили в своей резиденции - СМИ

По словам главы гаитянского правительства, некоторые из злоумышленников говорили по-испански.

ТБИЛИСИ, 7 июл - Sputnik. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его частную резиденцию, сообщает портал Gazette Haiti со ссылкой на премьера страны Клода Жозефа.

Глава правительства заявил, что группа неустановленных лиц напала на резиденцию лидера государства примерно в час ночи с 6 на 7 июля. Отмечается, что некоторые из злоумышленников разговаривали на испанском языке.

Сообщается, что при нападении пострадала и жена президента. Она получила огнестрельное ранение. Ей оказывается помощь, уточнил Жозеф.

В минувшем феврале Моиз сообщал о попытке покушения на себя со стороны группы заговорщиков, которые готовили государственный переворот в стране. Их план был сорван. Тогда полиция задержала около 20 человек.

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