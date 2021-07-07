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Президент Гаити Жовенель Моисса

Президента Гаити застрелили в своей резиденции - СМИ

© AP Photo / Dieu Nalio Chery
Происшествия
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Sputnik Грузия
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По словам главы гаитянского правительства, некоторые из злоумышленников говорили по-испански.

ТБИЛИСИ, 7 июл - Sputnik. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его частную резиденцию, сообщает портал Gazette Haiti со ссылкой на премьера страны Клода Жозефа.

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Глава правительства заявил, что группа неустановленных лиц напала на резиденцию лидера государства примерно в час ночи с 6 на 7 июля. Отмечается, что некоторые из злоумышленников разговаривали на испанском языке.

Сообщается, что при нападении пострадала и жена президента. Она получила огнестрельное ранение. Ей оказывается помощь, уточнил Жозеф.

В минувшем феврале Моиз сообщал о попытке покушения на себя со стороны группы заговорщиков, которые готовили государственный переворот в стране. Их план был сорван. Тогда полиция задержала около 20 человек.

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