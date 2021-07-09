Подозреваемые в убийстве президента Гаити задержаны

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. Подозреваемых в убийстве президента в Гаити Жовенеля Моиза в составе 11 человек арестовали на территории посольства Тайваня в этой стране, об этом сообщили в дипмиссии.

Накануне гаитянские полицейские заявили дипломатам, что намерены пройти на территорию посольства для поиска подозреваемых.

"Будучи на протяжении долгого времени верным другом и надежным партнером Республики Гаити, посольство безотлагательно дало свое согласие и позволило полицейским провести операцию по поиску (подозреваемых)…", – говорится в коммюнике.

Как отмечалось ранее, в убийстве Моиза подозревают отставных военных этой южноамериканской страны. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 предполагаемых преступников, 26 из них граждане Колумбии.

Cообщается, что всего задержаны 17 подозреваемых, еще 7 человек ликвидировали.

Президента Гаити смертельно ранили во время нападении на его резиденцию в ночь на 6 июля. Его жена Мартин Моиз в данное время находится в тяжелом состоянии. После убийства Моиза до выборов временного президента власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.

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