Пять человек стали жертвами землетрясения в Таджикистане

Согласно данным сейсмологических агентств, магнитуда землетрясения составила от 5,8 до 6,4

ТБИЛИСИ, 10 июл — Sputnik. Пять человек погибли в результате мощного землетрясения на севере Таджикистана, сообщает РИА Новости.

"Эпицентр толчков, произошедших в 07:14 (06:14 тбс), находился в 165 километрах северо-восточнее Душанбе и в 21 километре восточнее Раштского района. Магнитуда толчков в эпицентре составила шесть, в Душанбе – три", – рассказала глава пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Умеда Юсуфи.

Юсуфи добавила, что погибшие – жители селения Лангари Шох Таджикабадского района. Двое несовершеннолетних из сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили ранения, их госпитализировали.

В джамоатах Раштского и Таджикабадского районов в результате природного явления разрушено почти 20 домов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел оперативное совещание с председателями районов и поручил специальной комиссии во главе с премьер-министром республики Кохиром Расулзодой устранить последствия ЧП, а также помочь пострадавшим.