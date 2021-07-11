Автобус с мигрантами загорелся на востоке Турции: 12 человек погибли

Нелегальные мигранты из Афганистана и Пакистана пытались незаконно пересечь турецкую границу и перебраться в страны ЕС

ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Как минимум 12 человек погибли и около 20 получили ранения в результате аварии автобуса с нелегальными мигрантами в воскресенье в районе Мурадие провинции Ван на востоке Турции, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

По предварительной информации, в результате аварии автобус загорелся. На место происшествия были направлены сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полицейские и медики. Раненые были госпитализированы в близлежащие больницы.

Bus carrying irregular migrants overturns in eastern Turkey https://t.co/txZc0jgYPA pic.twitter.com/mNLrWEvT6U — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) July 11, 2021

Провинция Ван, граничащая с Ираном, является транзитной для мигрантов из Афганистана и Пакистана, которые нелегально переходят турецкую границу и пытаются перебраться в страны ЕС.