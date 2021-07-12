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Последствия схода селя

Сель сошел на юге Кыргызстана - шесть человек погибли, поиски пропавших продолжаются

© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
Происшествия
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Sputnik Грузия
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Тела шести человек удалось найти, местные жители и спасатели продолжают поиски еще двоих, унесенных селем

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Шесть человек погибли в результате схода селя на юге Кыргызстана, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"Из-за кратковременных дождей в сельском округе Жаны-Жол Аксыйского района селевые потоки затопили дворы домов в селах Жаны-Жол и Таштак. Семеро граждан были смыты, во время поисковых работ были обнаружены тела 6 человек", - заявила пресс-службы МЧС республики.

Оползень в Рача–Лечхуми и Квемо Сванети
photo: Racha Lechkhumi Qvemo Svaneti / FB
Оползень парализовал центральную автомагистраль на западе Грузии

По их словам, на месте ЧП работают несколько десятков спасателей. Также в ликвидации последствий стихии задействованы местные органы власти, милиция и добровольцы.

Ранее МЧС страны посредством sms-оповещения информировало граждан об угрозе селей на территории горных районов страны из-за проливных дождей 12-14 июля.

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