В Геленджике прогремел взрыв, есть погибший

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва газа в частной гостинице "Азария" в российском Геленджике, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
"В результате взрыва газа на кухне первого этажа четырехэтажной частной гостиницы "Азария" на улице Советская произошло обрушение перекрытий и внешней стены", – сказал представитель экстренных служб.
На месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Спасатели разбирают завалы, эвакуированы 50 человек. Трое пострадавших госпитализированы.
Всего в ликвидации последствий задействовано от 40 спасателей и 14 единиц техники.
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