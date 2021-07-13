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Последствия мощного взрыва газа в частной гостинице Азария в Геленджике

В Геленджике прогремел взрыв, есть погибший

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Спасатели разбирают завалы на месте взрыва, всего в ликвидации последствий задействованы 40 человек

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва газа в частной гостинице "Азария" в российском Геленджике, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

"В результате взрыва газа на кухне первого этажа четырехэтажной частной гостиницы "Азария" на улице Советская произошло обрушение перекрытий и внешней стены", – сказал представитель экстренных служб.  

На месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Спасатели разбирают завалы, эвакуированы 50 человек. Трое пострадавших госпитализированы.

Всего в ликвидации последствий задействовано от 40 спасателей и 14 единиц техники.

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