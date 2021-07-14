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Спасатели работают на месте обрушения дома в Китае

Число погибших при обрушении отеля в Китае выросло до 17 человек

© REUTERS / STRINGER
Происшествия
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Ранее сообщалось о восьми погибших и девяти пропавших, теперь же поисково-спасательные работы завершены

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Число погибших при обрушении здания гостиницы в городе Сучжоу на востоке Китая возросло до 17 человек, поисково-спасательные работы завершены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Спасатели работают на месте обрушения здания гостиницы в Сучжоу, провинция Цзянсу
© REUTERS / CHINA DAILY
В Китае обрушилась гостиница: восемь погибших, под завалами остаются люди

Ранее сообщалось о восьми погибших и девяти пропавших.

Обрушение здания отеля "Сыцзи Кайюань" в одном их районов Сучжоу произошло в понедельник во второй половине дня по пока неизвестной причине. Удалось установить, что после обрушения здания под завалами оказались 23 человека.

"По последним данным, спасателям удалось достать из-под завалов 23 человека, из них пять человек были госпитализированы, 17 человек погибли. По состоянию на 09:00 (05:00 тбс) вторника, все поисково-спасательные работы завершены", – говорится в сообщении телеканала.

В настоящее время уже создана правительственная группа, которая занимается расследованием причин инцидента.

Теги:
Китай

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