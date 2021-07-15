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Наводнения на западе Германии: 19 погибших, десятки пострадавших

© AP Photo / Martin Meissner
Происшествия
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Сильные дожди продолжаются в Германии с понедельника, основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам страны

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Службы ЧС Германии сообщили о 19 жертвах наводнений на западе Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Bild.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 70 пропавших без вести.

Наводнение в Тбилиси
photo : courtesy of Tbilisi City Hall
Мэрия Тбилиси внедряет новую систему управления рисками наводнений

Сильные дожди продолжаются в Германии с понедельника из-за действия циклона Бернд. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам страны, где отмечаются обильные осадки, в результате чего реки, в том числе Рейн, выходят из берегов, затапливаются улицы.

Наиболее пострадавшим оказался земельный округ Арвайлер в Рейнланд-Пфальце, где погибли минимум четыре человека, близ города Аденау в коммуне Шульд обрушились шесть домов.

Всего в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии погибли 19 человек. Около 200 тысяч человек остались без электричества.
В спасательных работах задействованы помимо экстренных служб силы бундесвера.

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