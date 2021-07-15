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Облака над рекой Рейн в Кельне

Количество жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек

© AP Photo / Martin Meissner
Происшествия
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Наводнение в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия унесло десятки жизней

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Число жертв наводнений на западе Германии возросло до 42 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный таблоид Bild.

Ранее сообщалось о 19 погибших.

© AP Photo / Martin Meissner
Наводнения на западе Германии: 19 погибших, десятки пострадавших

Сильные дожди продолжаются в Германии с понедельника из-за действия циклона Бернд. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам страны, где отмечаются обильные осадки, в результате чего реки, в том числе Рейн, выходят из берегов, затапливаются улицы.

Сообщается, что 18 человек погибли в одном лишь районе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц), 15 человек погибли в Ойскирхене, расположенном южнее Кельна (Северный Рейн - Вестфалия). В коммуне Шульд района Арвайлер непогода привела к обрушению шести домов.

Десятки людей числятся пропавшими без вести. В спасательных работах задействованы помимо экстренных служб силы бундесвера.

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