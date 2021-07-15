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Нидерландский журналист скончался от полученных в Амстердаме ранений

© photo: Sputnik / Alexander Wilf
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В 64-летнего Питера де Фриса нападавшие выстрелили не менее пяти раз, он был госпитализирован, но через восемь дней скончался

ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. От полученных при покушении ранений скончался известный нидерландский журналист Питер де Фрис, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание NL Times.

Вечером 6 июля в Амстердаме неизвестный стрелял в 64-летнего Питера де Фриса, который получил серьезные ранения и был госпитализирован. Местные СМИ отмечали, что в журналиста выстрелили не менее пяти раз.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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После инцидента полиция Амстердама сообщила о задержании троих человек. Позднее правоохранители сообщили, что двое подозреваемых в покушении на убийство голландского журналиста будут привлечены к ответственности, третий освобожден.

"Питер боролся до конца, но не смог выиграть эту битву. Он умер в окружении любящих его людей", - говорится в заявлении семьи, опубликованном RTL Nieuws.

Де Фрис - известный в Нидерландах репортер, специализирующийся на криминальной журналистике. Он прославился в 1983 году благодаря расследованию похищения пивного магната Фредди Хайнекена. В 2008 году он получил награду за расследование исчезновения Натали Холлоуэй.

Журналист участвовал в качестве советника ключевого свидетеля обвинения в судебном процессе по делу наркобарона Ридуана Тахи, арестованного в 2019 году. Тахи, который является уроженцем Марокко, входил в список наиболее опасных преступников Нидерландов. Сообщалось, что де Фрис получал электронные письма с угрозами.

Теги:
Убийство, Журналисты, Нидерланды

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