00:22 17 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6850
  • 100 RUB4.2134
  • USD3.1221
Поиск

Премьер-министр Грузии выразил соболезнование бельгийскому народу

© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Погодные аномалии в мире (18)
54 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/10/252341530.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210716/252344458/Premer-ministr-Gruzii-vyrazil-soboleznovanie-belgiyskomu-narodu.html

Правительство Бельгии объявили 20 июля днем общенационального траура по жертвам наводнения на юге страны

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родным и близким погибших во время наводнения в Бельгии.

Как написал глава правительства в Twitter, он скорбит по погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

​"Я глубоко опечален трагическими событиями, вызванными катастрофическими наводнениями в Западной Европе и страданиями людей. Грузия выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в связи с объявлением 20 июля днем траура в Бельгии и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Ираклий Гарибашвили.

Власти Бельгии объявили 20 июля днем общенационального траура по жертвам наводнения на юге страны, в результате которого погибли 23 человека.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Погодные аномалии в мире (18)
Теги:
Наводнение, траур, Бельгия, Ираклий Гарибашвили, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Площадь после наводнения в Эрфтштадт-Блессеме, Германия
Десятки погибших, сотни пропали без вести: страшное наводнение в Германии - фото
Во что “Талибан”* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители
Во что "Талибан"* превратил Афганистан и как теперь живут мирные жители
Олимпийские медали Грузии
Олимпийские медали Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться