Премьер-министр Грузии выразил соболезнование бельгийскому народу

Правительство Бельгии объявили 20 июля днем общенационального траура по жертвам наводнения на юге страны

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родным и близким погибших во время наводнения в Бельгии.

Как написал глава правительства в Twitter, он скорбит по погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Deeply saddened to see the tragic loss of lives and suffering caused by the catastrophic floods in Western Europe. As #Belgium declares July 20th a national day of mourning🇬🇪sends its sincerest condolences to the families of the victims & wishes a quick recovery to those injured. — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) July 16, 2021

​"Я глубоко опечален трагическими событиями, вызванными катастрофическими наводнениями в Западной Европе и страданиями людей. Грузия выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в связи с объявлением 20 июля днем траура в Бельгии и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Ираклий Гарибашвили.

Власти Бельгии объявили 20 июля днем общенационального траура по жертвам наводнения на юге страны, в результате которого погибли 23 человека.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.