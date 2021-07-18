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Наводнение в Германии

Число жертв наводнения в Германии достигло 156

© REUTERS / Staff
Происшествия
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Темы:
Погодные аномалии в мире (19)
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Продолжительные осадки принес с собой циклон "Бернд". Во многих регионах до сих пор нет электричества и телефонной связи

ТБИЛИСИ, 18 июл - Sputnik. Число погибших в результате разрушительного наводнения в Германии достигло 156, сообщил в воскресенье таблоид Bild.

Число погибших из-за наводнений в округе Арвайлер на западе ФРГ превысило 110, пострадали 670 человек, сообщили в воскресенье в управлении полиции Кобленца.

Площадь после наводнения в Эрфтштадт-Блессеме, Германия
© REUTERS / Rhein-Erft-Kreis
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Ранее сообщалось о 98 жертвах непогоды, число пострадавших также составляло 670.

"По данным на текущий момент, воскресенье, 04.30, в результате непогоды погибли более 110 человек. Следует опасаться роста числа погибших. В полицейское управление поступили сообщения о 670 раненых. Тут цифры также могут вырасти", - говорится в сообщении ведомства.

Еще 45 человек погибли в земле Северный Рейн - Вестфалия (по состоянию на вечер субботы), как минимум один человек погиб в баварском районе Берхтесгаден.

Во многих районах округа до сих пор нет электричества и телефонной связи. Из-за непогоды многие дороги остаются перекрытыми, население призывают избегать поездок в регион.

Темы:
Погодные аномалии в мире (19)
Теги:
Жертвы, Наводнение, Германия

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