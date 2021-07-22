Реки на северо-востоке Турции вышли из-за берегов из-за ливней

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что на данный момент погибших нет, ранены двое, операция по спасению людей продолжается

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции, в районе стихийного бедствия идут поисково-спасательные работы, сообщает РИА Новости.

"Сегодня в результате экстремальных дождей произошло наводнение в районе Архави провинции Артвин. Река Архави вышла из берегов, районный центр и сельские дороги были затоплены. Продолжаются работы по спасению наших соотечественников, пострадавших от стихийного бедствия. Аналогичная ситуация сложилась в районе Фындыклы провинции Ризе", - говорится в сообщении Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.

В район стихийного бедствия прибыл глава МВД Турции Сулейман Сойлу. По его словам, на данный момент погибших в результате наводнения нет, два человека получили ранения.