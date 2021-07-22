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Наводнение в Турции - архивное фото

Реки на северо-востоке Турции вышли из-за берегов из-за ливней

© AFP / HANDOUT
Происшествия
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Темы:
Погодные аномалии в мире (20)
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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что на данный момент погибших нет, ранены двое, операция по спасению людей продолжается

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Наводнение, вызванное проливными дождями, произошло в провинциях Ризе и Артвин на северо-востоке Турции, в районе стихийного бедствия идут поисково-спасательные работы, сообщает РИА Новости.

"Сегодня в результате экстремальных дождей произошло наводнение в районе Архави провинции Артвин. Река Архави вышла из берегов, районный центр и сельские дороги были затоплены. Продолжаются работы по спасению наших соотечественников, пострадавших от стихийного бедствия. Аналогичная ситуация сложилась в районе Фындыклы провинции Ризе", - говорится в сообщении Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.

В район стихийного бедствия прибыл глава МВД Турции Сулейман Сойлу. По его словам, на данный момент погибших в результате наводнения нет, два человека получили ранения.

Темы:
Погодные аномалии в мире (20)
Теги:
Наводнение, Турция

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