Неизвестные в Афганистане убили более ста мирных жителей

Правительство Афганистана обвинило в гибели мирных жителей талибов*, которые контролируют этот район

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар после его захвата боевиками радикального движения "Талибан"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства внутренних дел страны.

"Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей", – заявил представитель МВД Мирваис Станекзай.

Талибы* отрицают причастность к убийствам мирных жителей.

Ранее район Спин-Болдак на границе с Пакистаном уже захватывался талибами, а затем вновь переходил под контроль правительственных войск. По данным источника РИА Новости, пункт в округе Спин-Болдак на пакистано-афганской границе имеет стратегическое положение с точки зрения торговли.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Администрация США до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками.

* – Террористическая организация, запрещенная в России и ряде стран

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