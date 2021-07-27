Выплаты страховщиков пострадавшим от наводнения в Германии составят до 5,5 млрд евро

Ранее причиненный стихией ущерб оценивался в 4-5 миллиардов евро, однако анализ ситуации проводился лишь с учетом разрушений в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Райнланд-Пфальц, которые приняли основной удар на себя

ТБИЛИСИ, 27 июл - Sputnik. Застрахованный ущерб от наводнения в ФРГ в середине июля оценен в размере от 4,5 до 5,5 миллиарда евро․ Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую ассоциацию страхователей GDV.

Ранее ущерб оценивался в 4-5 миллиардов евро, данная оценка касалась федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Райнланд-Пфальц, которые приняли основной удар стихии.

"Сейчас мы предполагаем, что застрахованные убытки составят от 4,5 до 5,5 миллиарда евро", — заявил генеральный директор GDV Йорг Асмуссен, его слова приводятся в сообщении пресс-службы ассоциации, поступившем в РИА Новости.

"Помимо ущерба в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, актуальная оценка теперь также включает данные из других пострадавших федеральных земель - Баварии и Саксонии", - указано в заявлении.