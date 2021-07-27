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Самый большой в мире звездчатый сапфир весом 510 килограммов, найденный на Шри-Ланке

Огромный сапфир весом в полтонны нашли на Шри-Ланке

© photo : National Gem and Jewelery Authority
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Сапфир весом более 500 килограммов, обнаруженный на Шри-Ланке, оценен в 200 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 27 июл – Sputnik. Самый большой в мире звездчатый сапфир обнаружен на Шри-Ланке. Об этом сообщает местный канал News 1st.

Сапфир весит 510 килограммов. Как сообщил глава Национального управления по драгоценным камням и ювелирным изделиям, звездчатый сапфир оценен более чем в 200 миллионов долларов.

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Сапфир был обнаружен около восьми месяцев назад в районе Ратнапура на частной территории, но о находке не сообщалось, так как проводились необходимые мероприятия по его исследованию и оценке.

Камень под усиленной охраной перевезен в Bank of Ceylon, находящийся в Коломбо.

Как полагают специалисты, стоимость сапфира может достигнуть миллиарда долларов, поскольку к настоящему времени есть много желающих приобрести его.

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