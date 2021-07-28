Сильный лесной пожар вспыхнул в Анталье - идет эвакуация

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Сильный лесной пожар разгорелся в районе Манавгата турецкой Антальи, в его тушении участвуют 15 вертолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию провинции.

"Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин", - говорится в сообщении администрации.

Сообщается, что возгорание возникло во второй половине дня в двух точках близлежащего лесного массива. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на большой территории. Огонь продолжает наступать. Пожар в районе Манагвата провинции Анталья стал причиной эвакуации трех жилых кварталов.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли отправился в зону стихийного бедствия.