Лесные пожары добрались до отелей в Турции - туристы эвакуируются

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. В Мармарисе, популярном турецком курорте, началась эвакуация отелей из-за лесных пожаров, сообщает РИА Новости.
Власти города объявили о профилактической эвакуации туристов и местных жителей из гостиниц, рядом с которыми бушуют мощные лесные пожары.По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, в настоящий момент в тушении участвуют 30 пожарных машин, пять вертолетов и один самолет.
Ранее в июле отдыхающим в Анталье россиянам посоветовали оставаться в своих гостиничных номерах из-за лесных пожаров. Согласно заявлению пресс-службы Ростуризма, рекомендуется следовать указаниям местных властей и не покидать территорию отелей.