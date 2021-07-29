19:00 29 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6663
  • 100 RUB4.2235
  • USD3.1052
Поиск
Лесные пожары в Турции - пожарные тушат сгоревший дом в Манавгате близ Антальи

Лесные пожары добрались до отелей в Турции - туристы эвакуируются

© REUTERS / KAAN SOYTURK
Происшествия
Получить короткую ссылку
114 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/1d/252457517.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_incidents/20210729/252456002/Lesnye-pozhary-dobralis-do-oteley-v-Turtsii---turisty-evakuiruyutsya.html

По всей Турции вторые сутки бушуют лесные пожары — пламя добралось до туристической провинции Анталья. Также в стране зафиксирована аномальная жара — температура превышает 40 градусов

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. В Мармарисе, популярном турецком курорте, началась эвакуация отелей из-за лесных пожаров, сообщает РИА Новости.

Власти города объявили о профилактической эвакуации туристов и местных жителей из гостиниц, рядом с которыми бушуют мощные лесные пожары.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, в настоящий момент в тушении участвуют 30 пожарных машин, пять вертолетов и один самолет.

Ранее в июле отдыхающим в Анталье россиянам посоветовали оставаться в своих гостиничных номерах из-за лесных пожаров. Согласно заявлению пресс-службы Ростуризма, рекомендуется следовать указаниям местных властей и не покидать территорию отелей.

Теги:
Туризм, Лесные пожары, Турция

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дым над лесом вокруг Манавгата
Анталья лишилась солнца: дым лесных пожаров закрыл небо - фото
Турсезон в Грузии получился оригинальным - что думают в Ассоциации туризма Грузии
Турсезон в Грузии получился оригинальным - что думают в Ассоциации туризма Грузии
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться