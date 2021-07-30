Лесные пожары в Турции: пострадали 42 населенных пункта

Турецкие власти заявляют, что ситуация постепенно улучшается, однако стихия пока побеждена не полностью

ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. От лесных пожаров в Турции пострадали 42 населенных пункта и 27 эвакуированы․ Об этом со ссылкой на турецкие власти сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ситуации с пожарами прослеживается тенденция к улучшению. На данный момент не потушены 20 пожаров в шести провинциях.

"В борьбе со стихией участвуют три самолета, девять беспилотников, 38 вертолетов, 680 пожарных машин, 55 единиц техники, 4 тысячи пожарных. Населенным пунктам ничего не угрожает", – заявил журналистам министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

По его словам, многое зависит от того, насколько успешной будет борьба с огнем в пятницу. В субботу начнется выплата компенсаций пострадавшим от пожаров, добавил он.

По данным министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, пожарами повреждены 2 300 зданий.

Напомним, что пожар не обошел стороной и такие популярные курорты, как Бодрум и Мармарис. Здесь были эвакуированы постояльцы нескольких отелей.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале