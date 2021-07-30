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Пыльная буря проходит через временные лагеря в Байдоа, к западу от столицы Сомали Могадишо

На юге Сомали взорван автобус с футболистами

© REUTERS / Feisal Omar
Происшествия
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Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед выразил свои соболезнования, возложив ответственность на боевиков "Аш-Шабаб"

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Четыре человека погибли и 10 пострадали при взрыве перевозившего игроков футбольной команды автобуса, сообщает РИА Новости.

Люди бегут от места взрыва на улице КМ4 в Могадишо, Сомали
© REUTERS / Feisal Omar
У здания парламента в Сомали прогремел взрыв, 8 погибших

Взрыв, по данным канала, произошел в пятницу в городе Кисмайо в провинции Нижняя Джубба.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед выразил свои соболезнования, возложив ответственность на боевиков "Аш-Шабаб".

Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

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