На юге Сомали взорван автобус с футболистами

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед выразил свои соболезнования, возложив ответственность на боевиков "Аш-Шабаб"

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Четыре человека погибли и 10 пострадали при взрыве перевозившего игроков футбольной команды автобуса, сообщает РИА Новости.

Взрыв, по данным канала, произошел в пятницу в городе Кисмайо в провинции Нижняя Джубба.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед выразил свои соболезнования, возложив ответственность на боевиков "Аш-Шабаб".

Радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов") имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.