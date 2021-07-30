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МИД Грузии соболезнует Турции из-за гибели людей в пожарах

© REUTERS / Kaan Soyturk
Происшествия
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Тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге Турции, власти сообщили о четырех погибших и 183 пострадавших

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выразило соболезнования в связи с гибелью людей в время пожаров в Турции.

"Наши глубочайшие соболезнования людям и правительству Турции в связи с гибелью людей в результате разрушительных пожаров на юге Турции! Наши мысли и молитвы с вами в это скорбное время!" - говорится в сообщении МИД в соцсети Twitter.

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Тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Турецкие власти сообщили о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.

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