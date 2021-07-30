МИД Грузии соболезнует Турции из-за гибели людей в пожарах

Тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге Турции, власти сообщили о четырех погибших и 183 пострадавших

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии выразило соболезнования в связи с гибелью людей в время пожаров в Турции.

"Наши глубочайшие соболезнования людям и правительству Турции в связи с гибелью людей в результате разрушительных пожаров на юге Турции! Наши мысли и молитвы с вами в это скорбное время!" - говорится в сообщении МИД в соцсети Twitter.

Лесные пожары в Турции названы национальной катастрофой >>

Тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Турецкие власти сообщили о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.