В перестрелке в Берлине ранены четыре человека

Из четверых пострадавших в перестрелке в Берлине трое ранены тяжело. У одного - легкие ранения.

ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Трое человек получили тяжелые ранения во время перестрелки в Берлине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции города.

"Речь о четырех мужчинах... У них огнестрельные и ножевые ранения. Трое ранены тяжело, один – легко. Полиция работает на месте, ведется опрос свидетелей", - сообщила сотрудник ведомства.

Отвечая на вопрос о том, установлен ли подозреваемый, сотрудница ответила, что не может говорить об этом.

Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что ранены трое мужчин и одна женщина. Конфликт произошел на стоянке возле хозяйственного супермаркета, преступнику удалось скрыться.