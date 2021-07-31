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Полиция Германии

В перестрелке в Берлине ранены четыре человека

© CC BY 2.0 / Marco Verch / Polizeifahrzeug vor dem Kölner Dom und Hauptbahnhof
Происшествия
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Из четверых пострадавших в перестрелке в Берлине трое ранены тяжело. У одного - легкие ранения.

ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Трое человек получили тяжелые ранения во время перестрелки в Берлине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции города.

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© REUTERS / RICARDO MORAES
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"Речь о четырех мужчинах... У них огнестрельные и ножевые ранения. Трое ранены тяжело, один – легко. Полиция работает на месте, ведется опрос свидетелей", - сообщила сотрудник ведомства.

Отвечая на вопрос о том, установлен ли подозреваемый, сотрудница ответила, что не может говорить об этом.

Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что ранены трое мужчин и одна женщина. Конфликт произошел на стоянке возле хозяйственного супермаркета, преступнику удалось скрыться.

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