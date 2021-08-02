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Пожарный ведет бой с пожаром в деревне Кирли недалеко от города Манавгат (30 июля 2021). Турция

"Животные в огне" – пожары в Турции затронули и сельское хозяйство

© AP Photo
Происшествия
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Турция продолжает бороться со смертоносными лесными пожарами, охватившими страну

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. От пожаров в Турции страдают также крестьянские хозяйства. По сообщению CNN, в небольшой деревне Качарлар на южном побережье Турции фермеры сталкиваются с апокалиптическими сценами.

Турция продолжает бороться со смертоносными лесными пожарами, охватившими страну. Власти сообщают, что 120 очагов взяты под контроль, но 7 крупных пожаров пока не удается локализовать.

"Животные в огне, – сказал 56-летний житель Музеян Качар. – Все будет гореть. Наша земля, наши животные и наш дом. В любом случае, что еще у нас есть?"

По меньшей мере 77 домов были повреждены в провинции Анталья и более 2 000 сельскохозяйственных животных погибло.

В минувшие выходные туристов и местных жителей пришлось эвакуировать из Бодрума и Мармариса. Когда пламя подползло ближе к береговой линии людей пришлось вывозить на частных лодках. Как рассказали в Морской палате Бодрума, только с этого курорта на 12 лодках было вывезено больше тысячи человек.

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